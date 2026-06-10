Shpërthime në ishullin Qeshm të Iranit, Bandar Abbas dhe qarkun Jask
Media shtetërore iraniane ka raportuar se shpërthime u dëgjuan në ishullin Qeshm, Bandar Abbas dhe qarkun Jask - tre vende strategjike rreth Ngushticës së Hormuzit.
Këto janë vendet e prekura nga sulmet amerikane ndaj Iranit më 10 qershor 2026, transmeton Telegrafi.
Një korrespondent i IRIB në Jask tha se shpërthimet u dëgjuan rreth orës 2:35 të mëngjesit, ndërsa disa agjenci të tjera shtetërore lajmesh raportuan shpërthime në Qeshm dhe Bandar Abbas.
Ishulli Qeshm konsiderohet pjesë e "mbrojtjes së harkut" të Iranit pranë Ngushticës së Hormuzit.
Bandar Abbas, një qytet port jugor, është vendi i një baze kyçe detare dhe ajrore iraniane.
Vendi Jask gjithashtu ka një prani detare dhe është shtëpia e një porti kyç të transportit detar të vendosur strategjikisht në lindje të ngushticës.
Agjencia e lajmeve Tasnim e Iranit tha se porti Jask dhe një vend në Kuh Mobarak në qarkun Jask ishin sulmuar. /Telegrafi/