Irani merr përgjegjësinë për sulmet e fundit në Gjirin Persik
Garda Revolucionare e Iranit thotë se ka kryer sulme të njëkohshme në tre fronte duke synuar asetet amerikane në Lindjen e Mesme.
Në atë që e quan një "goditje të rëndë" ndaj Uashingtonit, IRGC, në një deklaratë të transmetuar nga agjencitë shtetërore të lajmeve Fars dhe Tasnim, merr përgjegjësinë për:
një sulm ndaj objekteve të magazinimit dhe riparimit të dronëve që Irani thotë se i përkisnin njësive amerikane të stacionuara në Aeroportin Al Sakhir në Bahrein, duke rezultuar në shkatërrimin e tyre;
një sulm ndaj objekteve për përgatitjen e dronëve detarë në Portin Salman në Bahrein, i cili thotë se rezultoi në shkatërrimin e tyre dhe shkaktoi dëme të konsiderueshme në anije;
një sulm që "shkatërroi plotësisht" objektet për vendosjen, mbështetjen dhe pajisjen e forcave speciale komando detare në bazën Arifjan në Kuvajt.
Deklarata thotë se sulmet vazhdojnë "në hakmarrje dhe në përgjigje të agresioneve" të ushtrisë amerikane, transmeton Telegrafi.
Donald Trump tha se SHBA-të e kishin goditur Iranin "shumë fort" në atë që ishte nata e nëntë radhazi e sulmeve në vend, duke shtuar se Teherani kishte "humbur pothuajse gjithçka ushtarakisht", duke përfshirë raketat dhe dronët.
Në një përgjigje të dukshme të drejtpërdrejtë ndaj këtyre komenteve, deklarata e IRGC-së vazhdon: "Presidenti i Shteteve të Bashkuara, i cili ka rrëfyer vazhdimisht mungesën e vetëdijes dhe mençurisë së tij për çështjet botërore... deklaron se vetëm disa raketa dhe dronë kanë mbetur për Iranin dhe se numri i tyre po zvogëlohet. Ai duhet ta dijë se, me hirin e Zotit, edhe nëse kjo luftë zgjat për disa vite, deri në ditën e fundit, raketat dhe dronët tanë do të bien". /Telegrafi/