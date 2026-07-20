Sulmet ndaj ukrainasve në Poloni rriten, tregojnë të dhënat e policisë
Numri i sulmeve të motivuara nga kombësia në Poloni është duke u rritur vazhdimisht, sipas të dhënave të ofruara për shtypin polak nga Shtabi i Policisë Kombëtare.
Këtë muaj është parë tashmë një mbulim i gjerë i një sulmi vulgar ndaj vajzave adoleshente nga Ukraina në një autobus komunal në Bielsko-Biała.
Një burrë i rritur i abuzoi verbalisht, i kërcënoi dhe i ofendoi vajzat pa asnjë arsye tjetër përveçse ato po flisnin ukrainisht.
Dhe ky është vetëm një nga 180 incidentet që u raportuan në polici në gjysmën e parë të vitit 2026.
Të dhënat tregojnë se shkalla e agresionit kundër ukrainasve në Poloni është rritur ndjeshëm, transmeton Telegrafi.
Në vitin 2024, ukrainasit që jetojnë në Poloni paraqitën 267 raporte për krime të dyshuara të urrejtjes. Në vitin 2025, ky numër u rrit në 275.
180 raportet e paraqitura në gjysmën e parë të vitit 2026 tashmë përfaqësojnë një rritje prej më shumë se 30% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar dhe gati 35% krahasuar me vitin 2024.
Politikanët po shkëmbejnë akuza se kush është fajtor për rritjen e sulmeve.
Ministri i Brendshëm dhe Administratës, Marcin Kierwiński, shkroi në X: "Kaczyński, Braun dhe Czarnek po bëjnë shumë për të siguruar që vala kafe të përhapet në të gjithë Poloninë. Viktimat janë si polakë ashtu edhe të huaj. Kam një mesazh për të gjithë ata që janë dashuruar me urrejtjen: policia do të përgjigjet gjithmonë me vendosmëri. Tolerancë zero".
Zëdhënësi i Partisë për Ligj dhe Drejtësi (PiS) të opozitës, Rafał Bochenek, tha se "Çdo formë dhune dhe agresioni, si fizik ashtu edhe verbal, veçanërisht kundër njerëzve të cenueshëm, përfshirë fëmijët, duhet të dënohet pa mëdyshje dhe autorët të mbahen përgjegjës".
Ai argumentoi se kryeministri Donald Tusk dhe Ministri i Brendshëm dhe Administratës, Marcin Kierwiński, mbajnë përgjegjësi për sulme të tilla: "Donald Tusk dhe Marcin Kierwiński jo vetëm që e kanë minimizuar qëllimisht rritjen e agresionit në rrugët polake deri më tani, por janë drejtpërdrejt përgjegjës për brutalizimin e jetës publike në Poloni".
Aktivistja ukrainase Natalia Panchenko, nga organizata "Stand With Ukraine in Poloni", kërkoi të lehtësonte tensionet midis ukrainasve dhe polakëve në një postim në Facebook pas rastit në të cilin vajzat adoleshente ukrainase iu nënshtruan komenteve abuzive në një autobus komunal në Bielsko-Biała.
"Shteti po lufton ksenofobinë. Polonia mbështet sundimin e ligjit. Agjencitë e zbatimit të ligjit, gjykatat dhe ligji veprojnë këtu. Kjo është arsyeja pse ne duhet të kërkojmë të mbajmë përgjegjës autorin individual, në vend që t'i projektojmë veprimet e tij mbi një komb të tërë. Unë njoh shumë polakë që e kanë ndihmuar Ukrainën për vite me radhë. (...) Një idiot në një autobus nuk është e gjithë Polonia. Ashtu siç çdo kriminel midis ukrainasve nuk është e gjithë Ukraina", shkroi ajo. /Telegrafi/