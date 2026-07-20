Erërat e forta rrëzojnë një lis në qendër të Prishtinës
Erërat e forta që kanë përfshirë Prishtinën të hënën, kanë shkaktuar rrëzimin e një lisi në qendër të kryeqytetit.
Nga pamjet e siguruara shihet se pema është rrëzuar si pasojë e erërave të fuqishme, duke bllokuar pjesërisht zonën ku ka rënë.
Menjëherë pas incidentit, në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet e Policisë së Kosovës dhe ekipet e zjarrfikësve, të cilët kanë siguruar perimetrin dhe kanë nisur largimin e lisit të rrëzuar.
Sipas informacioneve të para, nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa autoritetet po punojnë për normalizimin e situatës dhe largimin e plotë të pengesës nga rruga.
Ndërkaq, erëra të forta janë raportuar edhe në disa komuna t tjera, por ende nuk ka informacione për të lënduar apo dëme materiale.
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