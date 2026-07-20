Bajrami kërkon mbledhje urgjente të Qeverisë: Të ndahen mjete për kompensimin e dëmeve nga breshri
Deputetja e zgjedhur e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Hykmete Bajrami, ka reaguar pas dëmeve të shkaktuara nga reshjet e dendura të breshrit në komunën e Istogut dhe në zona të tjera të vendit, duke kërkuar veprim urgjent nga institucionet.
Përmes një postimi në Facebook, Bajrami i bëri thirrje qeverisë në detyrë që të mbajë një mbledhje urgjente dhe të ndajë mjete buxhetore për kompensimin e dëmeve të pësuara nga fermerët.
Ajo theksoi se mbështetja e bujqve është përgjegjësi e shtetit dhe jo çështje që duhet t’u lihet në dorë rrethanave.
“Kjo është detyrë e shtetit. LDK kërkon krijimin e një skeme të sigurimeve bujqësore, që fermerët të mos mbeten çdo vit në mëshirën e fatit. Sot nuk duhen arsyetime, duhen veprime konkrete. Fermerët nuk duhet të lihen vetë, sepse pa ta nuk ka as bujqësi, as siguri ushqimore”, ka shkruar Bajrami.
Reshjet e breshrit, të shoqëruara me mot të ligë, kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në kulturat bujqësore në disa komuna të Kosovës, veçanërisht në rajonin e Istogut./Telegrafi.