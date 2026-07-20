Tre fituesit e javës së gjashtë të “Ekspertit”
Loja shpërblyese “Eksperti” nga Telegrafi është mbyllur pas gjashtë javëve të jashtëzakonshme gjatë Kampionatit Botëror 2026, duke tërhequr tashmë 7500 përdorues që testuan njohuritë e tyre në parashikimin e rezultateve të ndeshjeve.
Pasi u zgjodhën fituesit e javës së parë, dytë, tretë, katërt dhe pestë - tani pasi kanë shkuar edhe shtatë ditë të tjera, pra deri në mbylljen e kampionatit - janë shpallur edhe fituesit javorë të javës së gjashtë (të fundit), të cilët grumbulluan më së shumti pikë me parashikimet e tyre.
Në vendin e parë renditet “Perpa”, i cili grumbulloi 24 pikë dhe siguroi çmimin kryesor javor, një biçikletë statike për stërvitje nga MegaSport.
Në vendin e dytë me 22 pikë është renditur “Driniii”, i cili ka fituar një pako 1 vjeçare për asistencë rrugore, ndërsa podiumin e plotësoi “Sadikkk_3”, i cili mblodhi 22 pikë dhe fitoi një SmartWatch Samsung FIT3.
Për tërheqjen e shpërblimeve dhe informatat shtesë, të tre fituesit janë kontaktuar tashmë nga redaksia e Telegrafit në e-mailin me të cilin janë regjistruar në lojën shpërblyese “Eksperti”.
Gara është mbyllur me një sukses të madh, duke mbledhur mijëra adhurues të futbollit që parashikuan rezultatet e ndeshjeve të Botërorit.
Vlen të theksohet se fituesit e javës së gjashtë janë llogaritur bazuar në pikët e grumbulluara nga 13 korriku (e hënë) deri më 19 korrik (e diel) në ora 23:59, periudhë e cila përbënte javën e gjashtë të garës në “Eksperti”.
Ndryshe, gjatë gjithë kampionatit, lojtarët e “Ekspertit” kanë garuar për t’u ngjitur në renditje, ndërsa më të mirët në fund të Botërorit 2026 do të shpërblehen me çmime kryesore si iPhone 17 Pro Max, trotinet elektrik Segway dhe PlayStation 5, ku tashmë dihen edhe emrat e tyre, që do të publikohen gjatë ditës më vonë.
Shënim: Në rast se dy ose më shumë lojtarë grumbullojnë numër të njëjtë pikësh, renditja përcaktohet nga kriteret shtesë të sistemit. Përparësi kanë lojtarët që kanë më shumë rezultate të sakta, më shumë parashikime me diferencë të saktë të golave dhe më shumë fitues të parashikuar saktë. Nëse barazia vazhdon edhe pas këtyre kritereve, përparësi merr lojtari që ka parashikuar i pari. /Telegrafi/