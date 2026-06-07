Trump: Nuk garantova që nuk do të ketë luftë
Presidenti Donald Trump kundërshtoi pohimin se kishte thyer premtimin e tij të fushatës për t'i mbajtur Shtetet e Bashkuara larg çdo konflikti të ri ushtarak.
"Epo, mirë. Para së gjithash, nuk garantova asnjë luftë", tha ai në një intervistë të pararegjistruar në "Meet the Press" të NBC-së, të dielën.
"Pse do të kisha ndërtuar ushtrinë më të fortë në botë", shtoi presidenti amerikan, transmeton Telegrafi.
Trump mbrojti përpjekjet e tij ushtarake në Venezuelë dhe Iran, duke thënë se ato nuk janë aq të gjata sa angazhimet e SHBA-së në Irak dhe Vietnam.
"Ne jemi atje për disa muaj. Dhe kërcënimi ka mbaruar kryesisht. Së shpejti, do të mbarojë. Por nuk mund ta lini Iranin të ketë një armë bërthamore, përndryshe do t'ju hedhin në erë", tha Trump. /Telegrafi/