Hegseth këmbëngul që armëpushimi të mbahet i fortë pavarësisht mosmarrëveshjeve
Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së, Pete Hegseth, minimizoi shqetësimet mbi statusin e armëpushimit SHBA-Iran, i cili kishte për qëllim të vepronte si një tampon ndërsa të dyja palët negocionin një marrëveshje të përhershme paqeje.
"Sigurisht që është një armëpushim", u tha Hegseth gazetarëve para se të nisej nga Franca, ku ai kishte marrë pjesë në një ceremoni përkujtimore të Luftës së Dytë Botërore, transmeton Telegrafi.
Hegseth vazhdoi të shpërfillte mosmarrëveshjet e fundit ushtarake midis ushtrisë amerikane dhe Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, duke thënë se presidenti Donald Trump ishte "shumë i qartë se gjërat mund të ndodhin me ndërprerje" gjatë një armëpushimi, por se Trump mbetet i përqendruar në negociimin e një marrëveshjeje.
"Ne po negociojmë në mënyrë aktive. Gjërat po ndodhin, anijet po lëvizin. Irani nuk duhet ta qëllojë atë. Dhe kur ta bëjë këtë, ne kujdesemi për këtë siç do të prisnit. Por në fund të fundit, ne mendojmë se një marrëveshje, një marrëveshje e shkëlqyer, ka të ngjarë të vijë së shpejti", shtoi Hegseth. /Telegrafi/