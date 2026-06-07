Trump thotë se ai dhe Netanyahu janë në të njëjtën linjë pavarësisht mosmarrëveshjeve
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se ai dhe kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, janë në të njëjtën linjë ndërsa konflikti në Iran shtrihet në ditën e 100-të, pavarësisht disa mosmarrëveshjeve midis udhëheqësve mbi ofensivën ushtarake të Izraelit në Liban.
"Ne shkojmë shumë mirë", tha Trump në emisionin "Meet the Press" të NBC-së, në një intervistë të pararegjistruar që u transmetua të dielën në mëngjes, transmeton Telegrafi.
"Ne kemi qenë shokë të shkëlqyer. Ne bëmë një numër shumë, shumë të madh në një vend të caktuar që nuk ishte gjë tjetër veçse problem për 47 vjet. Nuk pajtohem me të për disa gjëra", tha Trump.
Kur u pyet nëse nuk pajtohet me bombardimet e vazhdueshme të Libanit nga Izraeli, Trump tha se do të donte të shihte një "sulm më kirurgjikal ndaj Hezbollahut".
"Ne mund t'i ndihmojmë ata me këtë, ose mund të rekomandojmë Sirinë," tha ai, duke shtuar lëvdata për qeverinë e re siriane.
Sulmet izraelite kanë vrarë të paktën 3,593 njerëz dhe kanë plagosur 10,990 të tjerë në të gjithë Libanin që nga 2 marsi, tha Ministria e Shëndetit Publik e Libanit në një përditësim të shtunën.
Luftimet midis ushtrisë izraelite dhe Hezbollahut, grupit militant të mbështetur nga Irani, janë intensifikuar në Libanin jugor pavarësisht një armëpushimi të ndërmjetësuar nga SHBA-të midis qeverive izraelite dhe libaneze. Hezbollahu nuk ishte palë në negociata dhe e ka refuzuar armëpushimin.
Trump kishte thënë javën e kaluar se ishte "i shqetësuar" me Netanyahun për planet e Izraelit për operacione ushtarake në Liban, ndërsa SHBA-të po punonin drejt një marrëveshjeje paqeje me Iranin. /Telegrafi/