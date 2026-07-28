ATK intensifikon kontrollet në klinikat estetike, stomatologjike dhe sallonet e bukurisë
Administrata Tatimore e Kosovës ka njoftuar se ka intensifikuar veprimet operative dhe kontrollet në sektorët që ofrojnë shërbime estetike, kozmetike, dermatologjike dhe stomatologjike.
Sipas njoftimit, kontrollet do të fokusohen në këto kategori të bizneseve:
- Klinikat për ndërhyrje estetike
- Klinikat e kirurgjisë estetike
- Klinikat stomatologjike
- Qendrat për trajtimin e fytyrës dhe trupit
- Qendrat për mbjelljen e flokëve
- Sallonet e bukurisë
- Qendrat e mjekësisë estetike
- Qendrat e dermatologjisë
- Spa dhe qendrat e wellness-it
- Studiot për trajtime estetike dhe kozmetike
- Qendrat për trajtime me laser
ATK-ja ka ftuar qytetarët dhe klientët që kanë marrë shërbime në këto biznese që të bashkëpunojnë me institucionin dhe të raportojnë rastet e mundshme të moslëshimit të kuponëve fiskalë apo parregullsive të tjera tatimore.
Raportimet mund të bëhen përmes platformës DENONCO, në adresën: https://crmm.atk-ks.org/sq/Public/WantToReport
Qytetarët mund të raportojnë gjithashtu përmes Qendrës së Thirrjeve të ATK-së, në numrin 038 222 165.
Administrata Tatimore ka bërë të ditur se veprimet operative synojnë rritjen e përmbushjes vullnetare të detyrimeve tatimore, formalizimin e aktiviteteve ekonomike dhe krijimin e një konkurrence të barabartë ndërmjet bizneseve. /Telegrafi/