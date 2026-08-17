Hayden Panettiere ndahet nga jeta në moshën 36-vjeçare, aktorja e “Heroes” dhe “Nashville” lë pas vajzën e saj
Aktorja amerikane Hayden Panettiere, e njohur për rolet në serialet “Heroes” dhe “Nashville”, ka ndërruar jetë në moshën 36-vjeçare.
Lajmi u konfirmua nga përfaqësuesi i saj për ABC News, ndërsa mediat amerikane raportojnë se aktorja ndërroi jetë të dielën, më 16 gusht.
Panettiere u bë e famshme që në moshë të re, ndërsa roli i Claire Bennet në “Heroes” e shndërroi në një nga figurat më të njohura të televizionit, shkruan TMZ.
Më pas ajo luajti Juliette Barnes në “Nashville”, rol që i solli edhe dy nominime për Golden Globe. Ajo ishte gjithashtu pjesë e filmave “Remember the Titans” dhe serisë “Scream”.
Vdekja e saj vjen vetëm pak muaj pasi Panettiere publikoi kujtimet “This Is Me: A Reckoning”, ku foli hapur për jetën nën vëmendjen e publikut, betejat me varësinë, depresionin pas lindjes dhe humbjen e vëllait të saj, Jansen Panettiere, i cili ndërroi jetë në vitin 2023.
Aktorja ishte nënë e një vajze, Kaya, të cilën e kishte me ish-boksierin ukrainas Wladimir Klitschko.
Vajza jetonte me të atin, ndërsa Panettiere kishte folur shpesh për marrëdhënien e saj me të dhe për vështirësitë që kishte kaluar si nënë.
Shkaku i vdekjes nuk është bërë ende publik. Sipas raportimeve, policia është përfshirë në një incident dhe hetimi është ende në zhvillim.
Një burim pranë aktores tha gjithashtu se ajo ishte ankuar për dhimbje shpine gjatë vitit të fundit.
Familja e saj, përmes përfaqësuesit, e përshkroi Hayden si “një dritë të jashtëzakonshme” që u solli dashuri dhe gëzim njerëzve që e njihnin. /Telegrafi/