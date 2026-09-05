YouTube-ri amerikan arrestohet në Florida me akuzën e dhunës në familje
Influencuesi dhe YouTuber-i i njohur amerikan, Jack Doherty (22), u arrestua në Fort Lauderdale të Floridës me akuzën e dhunës në familje.
Sipas të dhënave gjyqësore të publikuara, Doherty u mor në paraburgim të premten dhe u akuzua për kundërvajtje të dhunës në familje. Oficerët e policisë mbërritën në adresën në Riverside Park pak para mesditës pas një raportimi për një konflikt familjar. Sipas policisë, Doherty dhe një grua ishin të përfshirë në një "përleshje fizike" brenda shtëpisë.
Gruaja nuk u lëndua, tha policia. Identiteti i saj nuk është bërë i ditur.
Doherty u fotografua gjatë arrestimit dhe fotografia tregon një prerje në faqen e tij. Nuk dihet se si e ka pësuar lëndimin. Sipas të dhënave të gjykatës, influencuesi u dërgua në Burgun Kryesor të Qarkut Broward të premten në mbrëmje, pa u caktuar lirimi me kusht, në pritje të procedurave të mëtejshme gjyqësore. Data e seancës dëgjimore në lidhje me akuzën për dhunë në familje nuk është caktuar ende.
Doherty është një nga krijuesit më të famshëm të përmbajtjes në rrjetet sociale. Ai ka më shumë se 15 milionë abonentë në YouTube, ndërsa pothuajse 11 milionë njerëz e ndjekin në TikTok.
Kjo nuk është hera e parë që 22-vjeçari ka probleme me ligjin në Florida. Në nëntor 2025, ai u arrestua për posedim droge pasi, sipas policisë, pengoi trafikun ndërsa regjistronte përmbajtje për rrjetet sociale.
Pasi refuzoi të zbatonte urdhrat e oficerëve në vendngjarje, Doherty u mor në paraburgim. Gjatë kontrollit, oficerët e policisë pretenduan se i gjetën amfetaminë dhe marihuanë. Ai u akuzua gjithashtu për rezistencë ndaj arrestimit.
Pamjet e atij arrestimi tregonin Doherty-n duke sfiduar oficerët në një duel ndërsa qëndronte në mes të një rruge në Miami.
Zyra e Prokurores së Shtetit Katherine Fernandez Rundle më vonë e hodhi poshtë tërësisht akuzën për posedim kanabisi, ndërsa Doherty u pranua në programin e trajtimit alternativ të lidhur me drogën të Qarkut Miami-Dade në mars.
Për t'u futur në program, Doherty hoqi dorë nga e drejta e tij për një gjyq të shpejtë dhe pranoi të përmbushte të gjitha kushtet e detyrueshme.
Pasi ai u pranua në program, Zyra e Prokurorit urdhëroi që gjyqi i planifikuar për në maj të anulohej dhe çështja të hiqej nga kalendari aktiv i gjykatës.
Më pas, Doherty i përmbushi me sukses të gjitha kushtet e programit, pas së cilës gjykata i lëshoi atij një certifikatë të përfundimit përfundimtar të programit në maj. Kjo i hapi rrugën që akuzat të rrëzoheshin zyrtarisht pa një dënim.
Arrestimi i tij i ri vjen më pak se një vit pas përplasjes së tij të mëparshme me ligjin në Florida. Megjithatë, ky rast në fund të fundit nuk rezultoi në një gjyq apo dënim.
Jeta private e Doherty-t tërhoqi gjithashtu vëmendjen e publikut. Në tetor 2025, ai dhe gruaja e tij e atëhershme, ylli i OnlyFans, McKinley Richardson, i dhanë fund martesës së tyre pas më pak se një viti.
Ndarja e tyre u bë publike pasi lidhja dhe dasma e tyre tërhoqën shumë vëmendje në internet. Sipas informacionit të disponueshëm aktualisht, një datë seance dëgjimore në lidhje me akuzën e fundit për dhunë në familje nuk është caktuar ende. /Telegrafi/