Kitara e George Michael nga videoklipi i këngës "Faith" del në ankand, mund të shitet deri në 140 mijë euro
Një nga kitarat më të famshme të George Michael, të cilën legjenda e muzikës e përdori në videon e hitit të madh “Faith” të vitit 1987, së shpejti do të dalë në ankand.
Bëhet fjalë për një model Gretsch Synchromatic 160 me përfundim në ngjyrën e diellit, i cili do të ofrohet në shtëpinë e ankandeve Sworders më 29 tetor.
Kitara vlerësohet se mund të shitet për 60,000 deri në 120,000 paund (rreth 70,200 deri në 140,400 euro).
Së bashku me kitarën, pronari i ardhshëm do të marrë edhe kutinë origjinale me mbishkrimin “Rockabilly Rebel”, që i referohet tingullit të këngës “Faith”, e cila ishte e frymëzuar nga muzika rockabilly e viteve ’50.
Kitara është pjesë e një koleksioni më të madh sendesh që i përkisnin Siobhan Bailey, asistentes personale të George Michael për një kohë të gjatë, e cila punoi me të për më shumë se dy dekada.
Ankandi do të përfshijë, ndër të tjera, disqe ari dhe platini, programe koncertesh dhe plane turneu, duke përfshirë materiale që lidhen me grupin historik Wham! dhe udhëtimin e tij në Kinë në vitin 1985. Mes objekteve është edhe një statujë metalike në formën e një fari, të cilën Michael e mori nga këshilli bashkiak i Malagas në vitin 1989.
Edhe pse njihej kryesisht si kompozitor dhe vokalist i jashtëzakonshëm, George Michael ishte gjithashtu një multi-instrumentist shumë i talentuar. Ai luajti disa instrumente në shumë prej hiteve të tij, përfshirë “I Want Your Sex”, “Hard Day” dhe “Monkey”, si dhe hitin ikonik të Krishtlindjeve të Wham!, “Last Christmas”.
Inxhinieri i muzikës Chris Porter ka folur më parë për dëshirën e Michael për të interpretuar vetë një numër të madh pjesësh instrumentale.
“Ai kishte ide ritmike dhe ndjesinë e dëshiruar në kokën e tij. Ai nuk donte kontributin artistik të muzikantëve të talentuar”, tha Porter për Sound on Sound.
Sipas tij, Michael dëshironte që muzika të tingëllonte pikërisht ashtu siç e kishte imagjinuar, ndaj shpesh zgjidhte t’i interpretonte vetë disa pjesë të caktuara.
Ankandi zhvillohet në prag të dhjetëvjetorit të vdekjes së George Michael, si dhe të publikimit të filmit të ri “George Michael: The Faith Tour”. Filmi është krijuar bazuar në regjistrime të pabotuara më parë nga koncerti i tij në Paris në vitin 1988.
Një album live me 18 këngë do të publikohet gjithashtu së bashku me filmin.
Koleksioni i Siobhan Bailey do të nxirret në ankand online dhe fizikisht në Shtëpinë e Ankandeve Sworders në Stansted Mountfitchet, Essex. Të interesuarit do të kenë mundësi t’i shohin artikujt nga 20 deri më 27 tetor në zyrën e shtëpisë së ankandeve në Londër. /Telegrafi/