Këngëtari britanik Alex Warren pëson një rënie të sikletshme gjatë koncertit: Më thanë të thyeja këmbën para performancës
Këngëtari britanik Alex Warren pësoi një rrëzim të turpshëm gjatë një koncerti në Melbourne, përpara një salle të mbushur plot. Këngëtari u përpoq të zbriste nga tribuna, por lëvizja e tij përfundoi në një rënie të ngathët që u kap në kamera.
Warren po performonte në Rod Laver Arena të premten në mbrëmje, si pjesë e turneut të tij botëror "Finding Family on the Road". I veshur me një këmishë blu dhe pantallona ngjyrë krem, ai u përpoq të zbriste nga tribunat duke u hedhur mbi pajisjet e kamerave të vendosura në korridorin anësor.
Edhe pse u ul mbi pajisje me të dyja këmbët fillimisht, pak çaste më vonë humbi ekuilibrin dhe ra. Videoja e këtij momenti tërhoqi shpejt vëmendjen, dhe vetë këngëtari vendosi ta postonte atë në profilin e tij në Instagram.
OOOOP Alex Warren just posted this video of a recent tumble he took during a concert 🫣 #shorts youtube.com
Warren bëri shaka për fatin e tij të keq në mbishkrimin e videos.
“Më thanë të thyeja këmbën para shfaqjes”, shkroi këngëtarja, duke aluduar në frazën e famshme “thyej një këmbë”, e cila përdoret në botën e performancës si një urim për fat të mirë para një performance.
Ndjekësit e tij bënë shaka gjithashtu për aksidentin.
“Në rregull, mbështjellësi me flluska u shtua në listën e kërkesave për gardërobë”, “Duhet të ishe afruar te kamera dhe të kishe thënë: ‘Ju lutem blini albumin tim të ri’”, “Nuk mund të parkoni këtu”, ishin disa nga komentet.
Në një periudhë të shkurtër kohore, videoja mblodhi më shumë se 354,000 pëlqime dhe më shumë se 2,600 komente. /Telegrafi/