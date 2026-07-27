Më shumë se 600 ushtarë amerikanë janë plagosur që nga fillimi i luftës së Iranit në shkurt
Të paktën 624 anëtarë të shërbimit ushtarak amerikan janë plagosur që kur presidenti Donald Trump urdhëroi sulme kundër Iranit në shkurt, sipas përditësimit më të fundit të Pentagonit më 25 korrik.
Midis të plagosurve, 417 i atribuohen Operacionit Epik Fury, ndërsa 207 i atribuohen "Operacioneve jashtë shtetit", transmeton Telegrafi.
SHBA-të dhe Irani ranë dakord për një armëpushim në prill dhe nënshkruan një Memorandum Mirëkuptimi në qershor, por sulme nga të dyja palët kanë ndodhur gjatë gjithë kohës.
Javën e kaluar, Pentagoni rishikoi shifrat e tij për të plagosurit dhe të vrarët në luftë, duke marrë emrat e katër personave që vdiqën në Operacionin Epik Fury dhe duke i zhvendosur ata në numërimin e vdekjeve për Operacionet Jashtë Shtetit.
Në Sistemin e Analizës së Mbrojtjes të Viktimave të Pentagonit, numri i vdekjeve për Operacionin Epik Fury, emri i dhënë sulmit fillestar, ishte i listuar në 18 deri të martën, dhe 482 të plagosur. Në një moment, katër prej këtyre emrave u hoqën dhe të enjten numri i të vdekurve u zvogëlua në 14.
Emrat e katër ushtarëve të vdekur tani shfaqen në Operacionet jashtë shtetit, e cila thotë se mat "viktimat duke filluar nga 7 korriku 2026". Ato janë të vetmet katër vdekje të listuara.
Ndryshimi i pashpjegueshëm dhe i heshtur i statistikave të viktimave - si për të plagosurit ashtu edhe për të vdekurit - u kritikua si minim i transparencës.
"Administrata duket se e ka shumë të vështirë të jetë e sinqertë për atë që po ndodh - jo vetëm për viktimat, por për të gjithë luftën në përgjithësi", tha gjenerallejtënant Ben Hodges, i cili komandoi forcat amerikane në Evropë kur Trump erdhi për herë të parë në pushtet.
Në një postim në X, kongresisti republikan Thomas Massie, një kritik i shpeshtë i Trump, e quajti ndarjen e konfliktit në kategori si një "dredhi absurde".
Në X, zëdhënësi i Pentagonit, Sean Parnell i përshkroi shifrat në ndryshim si "ndërprerje të përkohshme të të dhënave".
"Këto anomali të vendit po zgjidhen aktualisht në koordinim me Shërbimet Ushtarake", tha deklarata.
Në një postim në Truth Social, më 21 korrik, Trump shkroi se "konflikti ushtarak i Iranit" kishte marrë 18 jetë.
Kategoria "Operacione jashtë shtetit" u shfaq për herë të parë në faqen e internetit të Pentagonit të dielën, raportoi Associated Press.
Ajo përfshinte emrat e katër ushtarëve të ushtrisë që vdiqën së fundmi dhe numëronte 207 të plagosur. Nuk është e qartë nëse të gjithë 207 u plagosën si pasojë e luftës së Iranit.
Ndryshimet e emrave duket se pasqyrojnë katër ushtarët amerikanë që vdiqën në korrik, pasi marrëveshja e përkohshme e nënshkruar nga Trump muajin e kaluar filloi të prishej dhe pasi presidenti kishte deklaruar se armëpushimi me Iranin kishte "mbaruar".
Tre ushtarë amerikanë vdiqën pas sulmeve me raketa iraniane në një bazë në Jordani më 17 korrik dhe një tjetër në Irak gjatë një shpërthimi të kontrolluar të një droni iranian.
Që nga mesi i korrikut, SHBA-të kishin sulmuar infrastrukturën ushtarake iraniane, ishin takuar me forcat iraniane që qëllonin në bazat amerikane në vendet fqinje, për 13 netë rresht.
Pastaj, duke filluar nga e premtja, ka pasur një pauzë, me të dielën natën e tretë pa sulme nga të dyja palët. /Telegrafi/