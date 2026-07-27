Trump thotë se SHBA-të do të donin municione më të përparuara, por kanë mjaftueshëm për luftën me Iranin
Presidenti amerikan Donald Trump pranoi se Shtetet e Bashkuara mund të përdorin municione më të sofistikuara ndërsa lufta në Iran po pakëson rezervat, por këmbënguli që ushtria kishte atë që i nevojitej për të zhvilluar konfliktin.
"Jemi në gjendje shumë të mirë. Por për disa nga gjërat më të sofistikuara, sigurisht që do të donim të kishim më shumë", u tha Trump gazetarëve në bordin e Air Force One të hënën.
Ai tha se SHBA-të kishin "shumë municione" të llojeve të ndryshme, por fajësoi administratën e mëparshme për dërgimin e armëve më të përparuara në Ukrainë.
"Ne kemi shumë gjëra të nivelit të mesëm. Do të doja të kisha më shumë, për të qenë i sinqertë", tha ai, transmeton Telegrafi.
Ai shtoi se kontraktorët amerikanë të mbrojtjes po përshpejtonin me shpejtësi prodhimin, përfshirë edhe të interceptorëve Patriot.
CNN raportoi gjatë fundjavës se këshilltarët e Trump ngritën shqetësime në lidhje me rezervat e municioneve amerikane dhe implikime të tjera të mundshme negative, ndërsa presidenti peshoi përshkallëzimin e luftës në Iran gjatë një takimi javën e kaluar.
Trump këmbënguli të hënën se ka "shumë kohë" për të zgjidhur konfliktin dhe tha se administrata e tij ishte në diskutime me Iranin.
"Po flasim tani. Ata donin të flisnin", tha ai.
Ai tha gjithashtu se u tërhoq nga sulmet e reja të fuqishme sepse ndërmjetësit pretenduan se po bëhej përparim në negociata. /Telegrafi/