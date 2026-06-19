EduCare sjell trajnime të specializuara për profesionistët e kujdesit shëndetësor
Kujdesi shëndetësor është një profesion që kërkon përkushtim, përgjegjësi dhe zhvillim të vazhdueshëm. Në një sektor ku nevoja për personel të përgatitur po rritet, profesionistët kanë gjithnjë e më shumë nevojë për trajnime që i ndihmojnë të avancojnë, të specializohen dhe të përballen me kërkesat reale të punës.
Në këtë drejtim, EduCare Bildungsstätte ofron trajnime të strukturuara për profesionistët e kujdesit shëndetësor dhe Spitex, duke kombinuar mësimin teorik me përvojën praktike. Programet janë të orientuara drejt atyre që duan të thellojnë njohuritë, të rrisin kompetencat dhe të ndërtojnë një profil më të fortë profesional.
Me seli në Dietikon ZH dhe me trajnime të rregullta edhe në Schaffhausen, St. Gallen dhe Thurgau, EduCare krijon mundësi më të qasshme për zhvillim profesional. Trajnimet zhvillohen përmes mësimit në prani, diskutimeve në grup, e-learning, përvojave praktike dhe seminareve profesionale.
Një rëndësi e veçantë i kushtohet edhe mbështetjes së pjesëmarrësve. Gjatë procesit, ata marrin orientim, përkrahje individuale sipas nevojës dhe mbështetje shumëgjuhëshe, duke e bërë rrugëtimin më të lehtë dhe më të përshtatshëm për persona me përvoja të ndryshme.
Përmes partneriteteve dhe mundësive praktike, EduCare synon të kontribuojë në rritjen e cilësisë në kujdesin shëndetësor, duke përgatitur profesionistë që punojnë me më shumë siguri, profesionalizëm dhe empati.
Për ata që duan të bëjnë hapin e radhës në karrierë, EduCare ofron një rrugë të qartë drejt avancimit, specializimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm profesional.
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