Irani lëshon 'breshëri raketash' drejt Izraelit, sirenat bien në të gjithë vendin
Irani nisi disa sulme me raketa drejt Izraelit, duke shkaktuar sirena sulmesh ajrore në të gjithë rajonet dhe duke dërguar civilët në strehimore, sipas Forcave të Mbrojtjes së Izraelit (IDF).
Ushtria tha se Forcat Ajrore Izraelite (IAF) po punonin në mënyrë aktive për të kapur kërcënimet dhe për të goditur objektivat kur është e nevojshme.
"Në këtë kohë, Forcat Ajrore Izraelite po operojnë për të kapur dhe goditur kërcënimet aty ku është e nevojshme për të eliminuar kërcënimin", tha IDF, duke paralajmëruar se mbrojtja ajrore e Izraelit "nuk është hermetike" dhe duke i kërkuar publikut të ndjekë udhëzimet e Komandës së Frontit të Brendshëm.
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Banorët në zonat e prekura, përfshirë qytetin verior të Haifës, morën alarme emergjente që i udhëzonin të hynin në hapësirat e mbrojtura dhe të qëndronin atje deri në njoftim të mëtejshëm.
Autoritetet thanë se strehimoret duhet të lihen vetëm duke ndjekur udhëzime të qarta.
Ndërkohë, media shtetërore iraniane raportoi se një valë e dytë raketash ishte lëshuar drejt Izraelit, megjithëse nuk u dhanë detaje të mëtejshme.
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) e Iranit paralajmëroi se Izraeli duhet të ndalojë sulmet e tij në Liban, duke thënë se çdo zgjerim i operacioneve ushtarake ose hakmarrje kundër Iranit do të përballet me "goditje më shkatërruese dhe të pendueshme", sipas Reuters.
Pasi u identifikua një raund i katërt raketash drejt Izraelit Verior dhe Bregut Perëndimor nga Irani, IDF konfirmoi se të gjitha raketat ishin kapur. /Telegrafi/