Izraeli vazhdon me sulme në Gaza, IDF-ja thotë se eliminoi dy komandantë të Hamasit
Izraeli njofton vrasjen e dy komandantëve të Hamasit në sulme ajrore në Gaza.
Ushtria izraelite ka njoftuar se ka vrarë dy anëtarë të Hamasit në sulme ajrore në Rripin e Gazës, duke i akuzuar ata për përfshirje në operacione kundër forcave izraelite.
Sipas Forcave të Mbrojtjes së Izraelit (IDF), njëri prej të vrarëve ishte Salem Jamal Abd al-Rahman Abu Labad, i përshkruar si drejtues i një njësie të forcave elitare Nukhba të Hamasit.
Ushtria izraelite tha se ai kishte marrë pjesë në sulmin ndaj kibucit Nir Oz gjatë ofensivës së 7 tetorit 2023.
Në një sulm tjetër në Gazën qendrore, sipas IDF-së, u vra Muhammad Abd al-Nasser Muhammad Khatib, i identifikuar nga ushtria si komandant i batalionit Maghazi të Hamasit.
IDF deklaroi se operacionet u kryen pavarësisht armëpushimit, pasi dy personat e goditur dyshohet se po planifikonin sulme kundër trupave izraelite.
“Sulmet ajrore precize u kryen për të larguar kërcënimin”, tha ushtria izraelite në njoftimin e saj. /Telegrafi/