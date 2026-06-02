Izraeli dhe Hezbollahu shkëmbejnë zjarr pavarësisht se Trump njoftoi një marrëveshje të rëndësishme
Izraeli dhe Hezbollahu shkëmbyen zjarr të martën, vetëm disa orë pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha se të dyja palët kishin rënë dakord të ndalonin armiqësitë.
Trump shkroi në Truth Social se kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu kishte tërhequr trupat pas një kërkese për të mos kryer një bastisje të planifikuar në Bejrut.
Ai shtoi se, nëpërmjet ndërmjetësve, Hezbollahu gjithashtu kishte rënë dakord të ndërpriste sulmet, me Izraelin që pritej të ndërmerrte veprime të ngjashme, transmeton Telegrafi.
Të martën, palët ndërluftuese duket se e kundërshtuan njoftimin e Trump, me Izraelin që kreu sulme në Libanin jugor dhe Hezbollahun qëlloi në Izraelin verior.
Nuk ka pasur konfirmim të qartë publik nga asnjëra palë se një armëpushim formal është në fuqi.
Netanyahu sinjalizoi se operacionet izraelite mund të vazhdonin, duke thënë se Izraeli do të godiste objektiva në Bejrut nëse Hezbollahu nuk do të ndërpriste sulmet ndaj qyteteve dhe civilëve izraelitë.
Kazakistani i hapur për të strehuar rezervat e uraniumit të Iranit nëse arrihet marrëveshja bërthamore
Autoritetet e Libanit thanë se Hezbollahu kishte rënë dakord për një propozim të mbështetur nga SHBA-të për një "ndërprerje të ndërsjellë të sulmeve", sipas të cilit Izraeli do të ndërpriste sulmet në periferitë jugore të Bejrutit në këmbim të përfundimit të zjarrit ndërkufitar.
Dhuna e përtërirë vjen pas një përshkallëzimi të mprehtë në ditët e fundit, me forcat izraelite që kanë kryer inkursionin e tyre më të thellë në Liban në dy dekada dhe kanë kryer bombardime të rënda, duke përfshirë kërcënime për të goditur periferitë jugore të Bejrutit, një fortesë e Hezbollahut.
Izraeli dhe Libani janë planifikuar të zhvillojnë bisedime të martën dhe të mërkurën në Uashington.
Armiqësitë gjithashtu kërcënojnë të minojnë marrëveshjen e re për të zgjatur armëpushimin në luftën e Iranit. Trump tha dje se bisedimet indirekte me Iranin po vazhdojnë me një "ritëm të shpejtë". Teherani dëshiron që çdo marrëveshje të përfshijë Libanin. /Telegrafi/