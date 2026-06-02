Irani kërkon qasje të menjëhershme në 12 miliardë dollarë fonde të ngrira sapo të nënshkruhet marrëveshja me SHBA-në
Irani po kërkon lirimin e menjëhershëm të 12 miliardë dollarëve në fonde të ngrira sapo të nënshkruhet një marrëveshje e përkohshme me Shtetet e Bashkuara, raportoi agjencia e lajmeve Fars, duke cituar një anëtar të ekipit mediatik që shoqëronte delegacionin e Iranit në Katar javën e kaluar.
"Negociatat kanë përparuar në një mënyrë të tillë që nëse Irani ndjen ndonjë ndërprerje në qasjen në asetet e ngrira, ne do të jemi në gjendje të tërhiqemi nga marrëveshja. Me fjalë të tjera, struktura e qasjes në këto 12 miliardë dollarë duhet të shërbejë si garanci për zbatimin e marrëveshjes", u citua të ketë thënë gazetari Saeed Ajorlu, duke përshkruar diskutimet midis negociatorit kryesor iranian Mohammad Bagher Ghalibaf dhe zyrtarëve të Katarit.
Gazetari shpjegoi se nga shuma totale, 6 miliardë dollarë "përbëhen nga fondet e ngrira më parë të Iranit", ndërsa 6 miliardë dollarët e tjerë "janë një shumë e re që duhet të lirohet gjatë kësaj faze", transmeton Telegrafi.
Agjencia e lajmeve Tasnim, e lidhur me shtetin, kishte thënë më parë se nëse Teherani dhe Uashingtoni bien dakord për një marrëveshje të përkohshme, një total prej 24 miliardë dollarësh në asete iraniane mund të lirohen. Gjysma e kësaj shume do të lirohet kur të shpallet marrëveshja, tha ajo.
Katari është zotuar të veprojë si "garantues" për këto fonde, tha Fars, duke cituar Ajorlu.
"Ideja është që ne nuk duhet të hyjmë në negociata, të nënshkruajmë një marrëveshje dhe pastaj të humbasim përsëri aksesin në asetet tona nëse shpërthen një luftë tjetër", shtoi ai.
Katari ka mohuar raportet e medias se i "ofroi" 12 miliardë dollarë Iranit për të siguruar përfundimin e një marrëveshjeje. /Telegrafi/