Ariu la të lënduar katër persona në një zonë banimi në Japoni, ndërsa numri i sulmeve rritet çdo vit
Një ari ka lënduar katër persona në një zonë banimi të Japonisë të martën, në rastin më të fundit të një sulmi nga kafshët në një zonë të vendit ku arinjtë janë përhapur gjithnjë e më shumë.
Zyrtarët e policisë dhe zjarrfikësve nxituan në vendngjarje në rrethin Sasakino të Fukushimës në Japoninë verilindore, pasi morën një telefonatë emergjente nga Fabrika e Çelikut Fukushima që raportonte sulme nga arinjtë ndaj dy punonjësve.
Pamjet e kamerave të sigurisë tregojnë një ari të zi që shfaqet dhe ndjek një punonjës pranë hyrjes.
Ndërsa burri në të 20-at përpiqet të largohet, ariu e hedh atë në tokë.
Në video, ariu më pas hyn në kompleksin e fabrikës dhe plagos një punonjës të dytë mashkull në të 60-at.
Ariu më vonë lëndoi një person të tretë, një punonjës mashkull në të 60-at në një kompani të ndryshme, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
【動画】福島市内でクマに襲われ4人けが 住宅街周辺、近隣の学校は臨時休校https://t.co/kdFhW7eOjH
クマは20代と60代の男性従業員を襲ったあと、北側の住宅地に向かい、住人の80代女性に襲いかかった。 pic.twitter.com/tBdbCBb9M6
— 朝日新聞デジタル編成席 (@asahicom) June 2, 2026
Një grua në të 80-at që jeton në lagje u sulmua dhe u plagos gjithashtu, tha Departamenti i Zjarrfikësve të Qytetit të Fukushimës.
Të tre burrat pësuan lëndime të lehta dhe gruaja kishte lëndime të moderuara, por asnjë nuk u konsiderua kërcënuese për jetën, tha departamenti i zjarrfikësve.
Ariu nuk ishte kapur deri të martën pasdite dhe besohej se ndodhej brenda kompleksit të dytë të kompanisë, i cili është i rrethuar nga policë të uniformuar që mbanin shkopinj të gjatë.Sulmi i ariut i ka frikësuar fqinjët dhe ka ringjallur frikën kombëtare të vitit të kaluar që çoi në dërgimin e ushtrisë japoneze në prefekturën veriore të Akitës, ku më shumë se 60 persona u sulmuan nga arinjtë, përfshirë katër persona që gjetën vdekjen. /Telegrafi/