Irani godet forcat amerikane në Bahrein, Kuvajt dhe Jordani
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se Irani do të “paguajë çmimin” për “zgjatjen e madhe të negociatave për një marrëveshje”, pasi vendi mori përgjegjësinë për sulmet ndaj forcave amerikane në Bahrein, Kuvajt dhe Jordani, në hakmarrje për sulmet amerikane në portet dhe ishujt iranianë në Ngushticën e Hormuzit.
Në një deklaratë të transmetuar nga media shtetërore e Iranit, Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) tha se nisi sulme me dronë ndaj Flotës së Pestë të SHBA-së në Bahrein dhe bazës ajrore Ali Al Salem në Kuvajt, si dhe një sulm me raketa me rreze të gjatë veprimi ndaj një baze ajrore në Azraq të Jordanisë.
Raportohet se të gjitha predhat u kapën pa viktima në Bahrein, Kuvajt dhe Jordani.
Garda Revolucionare e Iranit paralajmëroi se forcat e saj mbeten plotësisht të përgatitura për të dhënë një përgjigje “vendimtare” ndaj çdo veprimi ushtarak amerikan dhe se Uashingtoni do të mbante përgjegjësi të plotë për pasojat e përshkallëzimit të mëtejshëm.
Shpërthimi i fundit i tensioneve vjen pasi ushtria amerikane sulmoi ishullin Qeshm dhe portet përgjatë bregdetit iranian në Ngushticën e Hormuzit, pasi akuzoi Iranin për rrëzimin e një helikopteri amerikan Apache të martën.
Pas këtij shkëmbimi sulmesh, Trump tha se Teherani po zvarrit një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës.
"Ata kanë marrë shumë kohë për të negociuar një marrëveshje që do të kishte qenë e shkëlqyer për ta", deklaroi Trump.
"Tani ata do të duhet të paguajnë çmimin", shtoi ai.
Një ditë më parë, presidenti amerikan kishte thënë se të dyja palët ishin vetëm dy ose tre ditë larg marrëveshjes. /Telegrafi/