Trump paralajmëroi se sulmet e mëtejshme të Netanyahut mund ta izolojnë atë në konflikt me Iranin
Presidenti Donald Trump i tha Axios të hënën se ai paralajmëroi Benjamin Netanyahu se kryeministri izraelit do të izolohej nëse vazhdonte të godiste Iranin.
“Unë i thashë, ‘Bibi, më mirë ki kujdes, ose do të jesh vetë shumë shpejt’”, i tha Trump gazetarit të Axios dhe bashkëpunëtorit të CNN, Barak Ravid, transmeton Telegrafi.
Trump tha se Izraeli i dha Shteteve të Bashkuara "njoftim shumë vonë" për sulmet ndaj Iranit të dielën, të cilat tani janë ndalur. Në të njëjtën kohë, Netanyahu sinjalizoi se sulmet mund të rifillojnë.
Ndërsa Trump vazhdon të punojë për të arritur një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës me Iranin, ai tha se pesë vende të rajonit i kërkuan atij të ndërhynte me Netanyahun pas sulmeve të fundit.
"Këto vende ishin shumë të shqetësuara. Ata e duan marrëveshjen që ne kemi negociuar", tha Trump, pa specifikuar se cilat vende arritën.
Zyrtarët iranianë gjithashtu e kontaktuan atë, tha Trump, duke thënë se ata do të ndalonin të shtënat nëse Izraeli tërhiqej.
“Ata na thirrën dhe thanë se nuk po bëjnë më sulme dhe na kërkuan t'i themi Izraelit të mos kryejë më sulme”, tha Trump për Axios. /Telegrafi/