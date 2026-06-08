Përshkallëzimi i konfliktit Iran-Izrael rrit sërish çmimet e naftës
Çmimet e naftës bruto u rritën ndërsa Izraeli nisi sulme ajrore që synonin Iranin qendror dhe perëndimor në përgjigje të zjarrit me raketa.
Televizioni shtetëror iranian raportoi zhurmën e shpërthimeve që u dëgjuan në Isfahan, Tabriz dhe Teheran.
Negociatorët amerikanë dhe iranianë arritën një marrëveshje paraprake javën e kaluar për të zgjatur armëpushimin, por marrëveshja nuk është finalizuar dhe sulmet e fundit i tendosin më tej përpjekjet për t’i dhënë fund konfliktit.
Çmimi i naftës së papërpunuar Brent, standardi ndërkombëtar, u rrit me 3.50 dollarë në 96.59 dollarë për fuçi.
Çmimi i naftës së papërpunuar amerikane u rrit me 3.48 dollarë në 94.02 dollarë për fuçi, në kohën e shkrimit.
Ndryshe, Irani nisi disa sulme me raketa drejt Izraelit, duke shkaktuar sirena sulmesh ajrore në të gjithë rajonet dhe duke dërguar civilët në strehimore, sipas Forcave të Mbrojtjes së Izraelit (IDF).
Ushtria tha se Forcat Ajrore Izraelite (IAF) po punonin në mënyrë aktive për të kapur kërcënimet dhe për të goditur objektivat kur është e nevojshme. /Telegrafi/