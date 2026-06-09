Amerikanët që në shkurt dërguan ushtarë në Izrael - plani ishte marrja e ishullit iranian Kharg
Ushtria amerikane që në muajin shkurt ka dislokuar një pjesë të trupave të Divizionit 82 Ajror në Izrael, në kuadër të, siç thuhet, planifikimeve më të gjera për operacione të mundshme kundër Iranit, përfshirë edhe skenarin e marrjes së ishullit strategjik Kharg, i cili është një qendër kyçe e eksportit të naftës iraniane.
Sipas raportimeve të mediave amerikane, bëhet fjalë për pjesëtarë të të ashtuquajturës “Forca e Reagimit të Menjëhershëm” të kësaj njësie elitare, e cila numëron rreth 3000 ushtarë dhe mund të dislokohet në çdo pjesë të botës brenda 18 orësh.
Vendosja e tyre në rajon lidhet me përgatitje për operacione të mundshme të përbashkëta të forcave amerikane në Lindjen e Mesme.
Planet, sipas burimeve, përfshijnë edhe mundësinë e përfshirjes së njësive të tjera, si marinsat amerikanë, me qëllim sigurimin e pikave dhe infrastrukturës strategjike në rast të përshkallëzimit të konfliktit me Iranin.
Megjithatë, zyrtarisht nga Pentagoni dhe Komanda Qendrore e SHBA-së nuk është konfirmuar ndonjë vendim për nisjen e ndonjë operacioni në territorin iranian, dhe e gjithë situata përshkruhet si pjesë e planifikimeve dhe përgatitjeve për skenarë krize.
Ndryshe, SHBA-ja dhe Irani kanë arritur një marrëveshje armëpushimi pa afat të caktuar. /Telegrafi/