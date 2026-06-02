Opozita izraelite: Netanyahu po e lejon SHBA-në ta krijojë politikën tonë ushtarake
Opozita izraelite ka kritikuar ashpër kryeministrin Benjamin Netanyahu, duke e akuzuar se po i jep Shteteve të Bashkuara ndikim të tepruar në vendimmarrjen ushtarake të Izraelit.
Kritikat vijnë në kohën kur po zhvillohen debate të forta për marrëdhëniet strategjike mes dy aleatëve dhe varësinë e Izraelit nga ndihma ushtarake amerikane.
Sipas përfaqësuesve të opozitës, qeveria e Netanyahut po pranon vendime që kufizojnë pavarësinë strategjike të Izraelit dhe po lejon që Uashingtoni të ketë rol vendimtar në përcaktimin e operacioneve dhe politikave ushtarake të vendit.
Kritikët argumentojnë se siguria kombëtare e Izraelit duhet të përcaktohet nga interesat e vetë shtetit izraelit dhe jo nga prioritetet politike të administratave amerikane, pavarësisht partneritetit të ngushtë mes dy vendeve, shkruan timesofisrael.
Nga ana tjetër, Netanyahu ka theksuar vazhdimisht rëndësinë e aleancës me SHBA-në, duke e cilësuar atë si shtyllë kryesore të sigurisë së Izraelit. Ai madje ka deklaruar se dëshiron që Izraeli gradualisht të zvogëlojë varësinë nga ndihma ushtarake amerikane gjatë dekadës së ardhshme dhe të zhvillojë kapacitete më të mëdha vendore në industrinë e mbrojtjes.
Debati është intensifikuar pas zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme dhe koordinimit të ngushtë mes Izraelit dhe SHBA-së në çështjet që lidhen me Iranin dhe sigurinë rajonale. Opozita paralajmëron se një varësi e tepruar nga Uashingtoni mund të kufizojë aftësinë e Izraelit për të marrë vendime të pavarura në situata kritike.
Sipas opozitarëve, Izraeli duhet të ruajë partneritetin strategjik me SHBA-në, por pa lejuar që politika e jashtme ose ushtarake e vendit të përcaktohet nga faktorë të jashtëm. /Telegrafi/