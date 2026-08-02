Të paktën pesë persona kanë humbur jetën dhe 41 të tjerë rezultojnë të zhdukur pas një zjarri që përfshiu një traget pranë ishullit Madura në Indonezi.

Sipas autoriteteve indoneziane të kërkim-shpëtimit, në bordin e anijes ndodheshin gjithsej 271 persona, mes tyre pasagjerë dhe pjesëtarë të ekuipazhit.

Deri më tani janë shpëtuar 225 persona, ndërsa ekipet e emergjencës vijojnë kërkimet për të zhdukurit.

Trageti ishte nisur nga qyteti Surabaya, në provincën Java Lindore, dhe kishte destinacion qytetin Makassar në Sulawesiun Jugor, kur shpërtheu zjarri në det.

Shkaku i zjarrit ende nuk është bërë i ditur. Ngjarja ndodhi pranë ishullit Madura, në brigjet verilindore të ishullit Java, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.

Operacioni i kërkim-shpëtimit vazhdon, ndërsa ekipet po kontrollojnë zonën detare për gjetjen e personave që ende konsiderohen të zhdukur. /Telegrafi/

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