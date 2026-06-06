Pentagoni ngre në nivelin më të lartë alarmin për rrezik spiunazhi nga Izraeli
Pentagoni ka ngritur në nivelin “kritik” vlerësimin e kundërzbulimit për rrezikun e spiunazhit nga Izraeli ndaj Shteteve të Bashkuara, sipas burimeve të cituara nga NBC News.
Sipas raportimeve, ky vendim lidhet me shqetësime në rritje brenda strukturave të mbrojtjes amerikane se shërbimet izraelite të inteligjencës mund të kenë tentuar të mbledhin informacione të ndjeshme për zyrtarë të lartë amerikanë dhe për diskutimet e brendshme të administratës në lidhje me luftën në Lindjen e Mesme, veçanërisht me Iranin.
Burime amerikane të sigurisë, të cituara në raport, thonë se vlerësimi i ri i Pentagonit sugjeron një intensifikim të aktiviteteve të inteligjencës izraelite që, sipas tyre, tejkalojnë praktikat e zakonshme mes aleatëve.
Kjo ka ngritur shqetësime serioze në Uashington për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar.
Nga ana tjetër, si Shtëpia e Bardhë ashtu edhe ambasada izraelite kanë mohuar kategorikisht këto pretendime, duke i cilësuar si të pasakta dhe të pabazuara. Pentagoni nuk ka dhënë ende një deklaratë zyrtare mbi çështjen.
Kjo vjen në një moment tensionesh të vazhdueshme në Lindjen e Mesme, ku SHBA dhe Izraeli po përballen me dallime në qasjet strategjike ndaj Iranit dhe zhvillimeve të tjera rajonale. /Telegrafi/