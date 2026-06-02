Rubio: Irani mund të diskutojë për herë të parë programin bërthamor në ditët në vijim
Marco Rubio ka dhënë një përditësim mbi bisedimet e paqes mes SHBA-së dhe Iranit, të cilat duket se janë ngadalësuar ditët e fundit pas shkëmbimeve të sulmeve mes dy vendeve.
Ai tha se bisedimet me Iranin, krahasuar me vendet e tjera, janë “shumë të ndryshme”, pasi zhvillohen përmes ndërmjetësve.
“Por ekziston mundësia para nesh — që mund të ndodhë sot, mund të ndodhë nesër, mund të ndodhë javën e ardhshme — që për herë të parë, të paktën në kujtesën time, ata kanë rënë dakord të negociojnë aspekte të programit të tyre bërthamor, diçka që vetëm një muaj apo një vit më parë ata refuzonin ta përmendnin fare”, tha Rubio.
Megjithatë, ai shtoi se gjatë negociatave duhen “ditë” për të marrë përgjigje nga regjimi iranian për shkak të udhëheqjes së tij “disi të fragmentuar”, gjë që e komplikon procesin.
Për kontekst: më herët sot, drejtori i Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike (IAEA) i tha Al Jazeera-s se një marrëveshje e re bërthamore me Iranin do të ishte shumë e ndryshme nga ajo e arritur gjatë administratës së Barack Obama.
Marrëveshja, e njohur si JCPOA (Iran nuclear deal), u arrit në korrik 2015 mes Iranit, SHBA-së, Mbretërisë së Bashkuar, Rusisë, Francës, Kinës, Gjermanisë dhe Bashkimit Evropian. /Telegrafi/