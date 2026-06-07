Trump: Irani nuk do të marrë asetet e ngrira para se të arrihet marrëveshja
Donald Trump ka thënë se nuk do të zhbllokojë asetet e ngrira iraniane ose nuk do të heqë ndonjë sanksion tjetër para se të arrihet një marrëveshje paqeje.
Ai do t'i shqyrtojë këto hapa sapo të ketë një marrëveshje, tha presidenti amerikan për NBC News në një intervistë të regjistruar së fundmi.
"Nëse sillen mirë, nëse bëjnë një punë të mirë, ne fillojmë të flasim", tha ai, transmeton Telegrafi.
Trump tha gjithashtu se nuk po kërkon që Libani të bëhet pjesë e një marrëveshjeje afatshkurtër me Teheranin.
Megjithatë, një burim i kishte thënë agjencisë së lajmeve Reuters mbrëmë se SHBA-të janë të gatshme të përdorin asetet e sekuestruara iraniane për të financuar dëmet miliarda dollarëshe të shkaktuara ndaj aleatëve të Gjirit nga Irani.
Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari, Kuvajti, Bahreini dhe Omani kanë vuajtur të gjitha sulme nga Irani që nga shpërthimi i luftës.
Scott Bessant, Sekretari i Thesarit të SHBA-së, i ka udhëzuar ekipin e tij të vlerësojë kostot, tha burimi, duke shtuar se SHBA-të do të shqyrtojnë gjithashtu përdorimin e aseteve të sekuestruara për të mbështetur riparimet për dëmet e kaluara. /Telegrafi/