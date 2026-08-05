Tërmet i fortë në Filipine
Një tërmet me magnitudë 6.4 ballë goditi brigjet e Filipineve jugore në rajonin Mindanao, njoftoi Qendra Kërkimore Gjermane për Gjeoshkencat.
Tërmeti goditi në një thellësi prej 10 kilometrash.
Megjithatë, nuk u dha asnjë alarm për cunami dhe nuk pati raportime të menjëhershme për viktima apo dëmtime të infrastrukturës.
Filipinet shtrihen në "Unazën e Zjarrtë të Paqësorit", një nga zonat sizmike më aktive në botë, ku takohen katër pllaka kryesore tektonike.
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