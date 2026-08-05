Nafta lirohet për tre centë – MINTI publikon çmimet e derivateve
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINT) ka publikuar çmimet maksimale të lejuara të derivateve të naftës për datën 5 gusht.
Sipas vendimit të MINTI-t sot çmimi maksimal i lejuar i naftës 1.77 euro për litër, duke u liruar kështu për tre cent për dallim nga e marta, që ishte 1.80 euro për litër.
Çmimi i benzinës mbetet i njëjtë me të martën, 1.60 euro për litër.
Po ashtu i njëjtë edhe çmimi i gazit, 0.60 euro për litër.
Çmimet e derivateve të naftës hyjnë në fuqi në ora 10:00 dhe zgjasin 24 orë. /Telegrafi/
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