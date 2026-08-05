Si u ndërtua Data4x, kompania kosovare që identifikoi potencialin prej 1 miliard eurosh për prodhimin lokal
Data4x, kompania e bashkëthemeluar nga Flandra Marmullaku, është ndërtuar mbi idenë e përdorimit të të dhënave për të kuptuar më mirë ekonominë, bizneset dhe potencialin e tregut.
Në podcastin “Rrugëtimi”, Marmullaku tregoi se ideja për Data4x lidhet edhe me përvojën e saj të mëhershme në gazetari dhe komunikim, ku hulumtimi dhe të dhënat kanë qenë pjesë e rëndësishme e punës.
“Po definitivisht për shkak që neve si gazetarë siç e dinë edhe vetë ne bëjmë shumë hulumtime na duhet me nxjerr të dhëna, me marr disa aspekte për me realizua një storie, intervistë”, tha ajo.
Flandra Marmullaku në podcastin "Rrugëtimi"Rdivan Slivova
Sipas saj, problemi me qasjen në të dhëna në Kosovë dhe rajon ishte një nga arsyet kryesore pse u krijua platforma.
“Qasja në të dhëna është shumë goxha problematike në Kosovë edhe në rajon, për shkak që janë shumë të fragmentuara dhe kështu kemi vendosë që me e kriju një platformë që i ka të gjitha dhënat institucionale të strukturuara me një vend”, u shpreh Marmullaku.
Ajo tha se përmes Data4x, bizneset mund të marrin analiza për sektorë të ndryshëm, të kuptojnë sfidat, mundësitë dhe hapësirat për zgjerim.
“Edhe përveç që thashë qasje statistikore, mundesh me nxjerr analiza për secilin sektor, për secilin biznes me e kuptu biznesin tonë, sektorin tonë, me i pa ku janë sfidat, ku janë mundësitë, ku mundesh mu zgjeru”, tha ajo.
Marmullaku tregoi se Data4x është lansuar në nëntor të vitit 2023, ndërsa para kësaj kompania kishte nisur me studime dhe konsulencë të bazuar në të dhëna.
“Feedback-u ka qenë pozitiv edhe prej klientëve tanë dhe kemi pa që po ka nevojë dhe po ka kërkesë për studime të bazuara në të dhëna”, tha Marmullaku.
Ajo shtoi se të hyrat e gjeneruara në fillim janë investuar në zhvillimin e platformës.
“Ndërsa prej asaj kohe gjitha ato çka kemi arrit na me i gjeneru si të hyra në biznes prej rekrutimit, prej studimeve që i kemi bo, i kemi investu komplet në platformën Data4x, do të thotë ka qenë komplet investim i yni”, tha ajo.
Duke folur për potencialin ekonomik, Marmullaku tha se përmes analizave të Data4x është identifikuar një mundësi e madhe për zëvendësimin e importit me prodhim lokal.
“Për zëvendësimin e importit me prodhim lokal një potencial prej një miliard euro, ku ne e kemi identifiku me analizimin e diku nën mijë produkteve të doganës që importojmë”, deklaroi ajo.
Sipas saj, Data4x po punon që këto të dhëna të shndërrohen në mundësi konkrete për investime.
“Do të thotë e kemi identifiku mundësitë kush ku duhet me u investu. Por, kur po flas për investime, jo investime afatshkurtra, po investime afatgjata shumë të mëdha”, tha Marmullaku.
Podcastin e plotë mund ta ndiqni më poshtë. /Telegrafi/