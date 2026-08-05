Vala e të nxehtit godet Japoninë, 3 luanë ngordhin nga temperaturat ekstreme!
Tre luanë në një kopsht zoologjik në Tokio kanë ngordhur nga nxehtësia dhe të tjerë janë nën trajtim.
Dhjetë nga 16 luanët në Parkun Zoologjik Tama kanë vuajtur nga simptoma të tilla si “humbje e oreksit dhe ulje e aktivitetit” që nga mesi i korrikut, dhe tre luanesha ngordhën së fundmi.
“Sipas veterinerit tonë, shkaku i vdekjeve dyshohet të jetë goditja nga nxehtësia, sepse u vu re dehidratim dhe dështim i shumëfishtë i organeve”, tha një zëdhënës i kopshtit.
Shkencëtarët thonë se ndryshimet klimatike të shkaktuara nga njeriu po rrisin frekuencën dhe intensitetin e ngjarjeve ekstreme të nxehtësisë në Japoni dhe gjetkë.
Temperatura më e lartë e regjistruar prej 41.8 gradë Celsius u regjistrua më 5 gusht 2025, në Isesaki, në veri të Tokios.
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