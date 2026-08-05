Jo vetëm kartonët, UEFA prezantoi edhe një rregull tjetër të ri për Ligën e Kampionëve dhe garat evropiane
Federata Evropiane e Futbollit (UEFA) prezantoi dy ndryshime të rëndësishme në rregulloret e saj përpara fillimit të sezonit të ri. Këto ndryshime ndikojnë drejtpërdrejt në të gjitha klubet që luajnë në Ligën e Kampionëve, Ligën e Evropës dhe Ligën e Konferencës.
Ndryshimi i parë i referohet kartonëve të verdhë. UEFA ka vendosur të rrisë pragun për pezullimin e parë, kështu që lojtarëve në fazën e ligës tani do t'u duhen katër kartonë të verdhë në vend të tre kartonëve të mëparshëm për të marrë një pezullim prej një ndeshjeje.
Çdo pezullim pasues do të vijë pas çdo dy kartonëve të rinj të verdhë, d.m.th. pas të gjashtit, të tetit e kështu me radhë.
Një tjetër veçori e re ka të bëjë me tabelat e rezultateve në stadiume. Rregulli i hershëm që kërkonte që orët e stadiumit të ndaleshin në minutat e 45-të dhe të 90-të është shfuqizuar.
Nga ky sezon, koha në tabelën e rezultateve do të vazhdojë të llogaritet gjatë kompensimit të gjyqtarit, madje edhe në kohën shtesë. Me këtë veprim, UEFA u përafrua me praktikën që është aplikuar në Ligën Premier gjatë dy viteve të fundit.
UEFA has announced two rule changes ahead of this season's Champions League, Europa League and Conference Leaguehttps://t.co/2beht1Qjeh pic.twitter.com/I3B1kwwVAm
— Mirror Football (@MirrorFootball) August 4, 2026
Këto ndryshime vijnë në një kohë trazirash të mëdha midis UEFA-s dhe FIFA-s. Kohët e fundit, të 55 anëtarët e organit drejtues të futbollit evropian votuan unanimisht për t'u tërhequr nga gara e FIFA-s.
Arsyeja për këtë janë planet kontroverse të organizatës botërore të futbollit për të shitur të drejtat tregtare dhe të menaxhimit te investitorët privatë, të cilat UEFA i quajti një akt shtrëngimi dhe kërkoi pezullimin e plotë të këtyre propozimeve. /Telegrafi/