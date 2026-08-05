Barcelona synon transferimin e yllit të Man Utd, lojtari është objektiv primar i Flickut
Lisandro Martinez, qendërmbrojtësi 28-vjeçar, e ka informuar bordin e Manchester United për vendimin e tij për të mos rinovuar kontratën dhe për t'u larguar nga klubi gjatë këtij afati kalimtar veror. Argjentinasi ka qenë prej kohësh një objektiv për Hansi Flick sepse i përshtatet në mënyrë të përkryer stilit të tij të lojës.
Barcelona pozicionohet si klubi kryesor i interesuar për të finalizuar nënshkrimin e tij para se kontrata e tij të skadojë në qershor 2027, në një marrëveshje të vlerësuar nga klubi i Old Trafford në 40 milionë euro.
Sipas David Ornstein nga The Athletic, qëndrimi i yllit argjnetinas ka ngjallur interes nga komisioni sportiv i Barcelonës. Hansi Flick ka kërkuar mbërritjen e mbrojtësit 28-vjeçar, duke e konsideruar thelbësore shtimin e një qendërmbrojtësi me këmbë të majtë, i aftë të luajë topin nga mbrapa.
Lojtari bëri 19 paraqitje për United sezonin e kaluar, i penguar nga dëmtimet e njëpasnjëshme, por duke ruajtur qëndrueshmërinë taktike sa herë që luajti.
Duke pasur parasysh refuzimin e lojtarit për të zgjatur kontratën e tij përtej vitit 2027, drejtuesit e klubit anglez preferojnë të vendosin klauzolën e lirimit të tij në 40 milionë euro në këtë afat kalimtar transferimesh.
Barcelona ka dhënë dritën jeshile për të filluar negociatat për Martinez, megjithëse qëndrueshmëria financiare e transferimit varet nga lirimi i hapësirës së pagave. Bordi i Barçës duhet të finalizojë shitjen e të paktën një mbrojtësi nga skuadra aktuale përpara se të paraqesë një ofertë zyrtare me shkrim për Anglinë.
Ndërkohë, drejtuesit e Unitedit preferojnë ta finalizojnë transferimin gjatë gushtit 2026 për të liruar hapësirë financiare në kërkim të një zëvendësuesi në mbrojtje. Martinez është duke pritur një marrëveshje midis klubeve pasi refuzoi ofertat për zgjatje të kontratës të paraqitura në Old Trafford.
Klubi katalunas planifikon të përshpejtojë largimin e njërit prej mbrojtësve të saj gjatë javës së dytë të gushtit 2026. Sapo të lirohen hapësirat në skuadër, Barça do t'i dërgojë një ofertë zyrtare prej 40 milionë eurosh Unitedit për të finalizuar transferimin e Martinez para fillimit të garave zyrtare. /Telegrafi/