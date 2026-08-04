UEFA ndryshon rregullat për kartonët e verdhë
UEFA ka miratuar ndryshime në rregullat për pezullimet nga kartonët e verdhë në garat evropiane për klube.
Nga sezoni 2026/27, futbollistët dhe zyrtarët e ekipeve në fazën e ligës së Ligës së Kampionëve, Ligës së Evropës dhe Ligës së Konferencës do të pezullohen automatikisht për një ndeshje vetëm pasi të grumbullojnë katër kartonë të verdhë që nuk rezultojnë me përjashtim. Deri më tani, pezullimi vinte pas kartonit të tretë të verdhë.
Ndryshimi vjen pas reformës së UEFA-s në formatin e garave, e cila zgjeroi fazën e ligës në Ligën e Kampionëve dhe Ligën e Evropës nga gjashtë në tetë ndeshje.
I njëjti rregull do të zbatohet edhe në Ligën e Konferencës, për të siguruar një sistem të unifikuar disiplinor në të tria garat.
Sipas rregullave të reja, pezullime të tjera do të jepen pas çdo dy kartonëve të verdhë shtesë. Kjo do të thotë se lojtarët ose zyrtarët do të pezullohen edhe pas kartonit të gjashtë, të tetë, të dhjetë dhe kështu me radhë./Telegrafi/