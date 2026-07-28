Egnatia eliminohet me dhimbje nga Liga e Kampionëve, fati i kthen shpinën nga penalltitë
Egnatia e ka mbyllur me zemër të thyer aventurën në Ligën e Kampionëve, pasi u eliminua në mënyrën më dramatike të mundshme – pas gjuajtjeve të penalltive.
Kampionët e Shqipërisë zhvilluan një betejë të fortë dhe luftuan deri në fund për një kualifikim historik, por fati nuk ishte në anën e tyre në momentet vendimtare ndaj skuadrës sllovene Celje, ku luajnë dy lojtarët e Kosovës, Milot Avdyli e Veton Tusha.
Gjithçka u vendos nga pika e bardhë, aty ku gabimet e Bitrit dhe Ndrecës rezultuan fatale për skuadrën rrogozhinase.
Pavarësisht eliminimit, Egnatia lë pas një paraqitje me shumë karakter, duke treguar shpirt gare dhe duke e mbajtur gjallë ëndrrën për të vazhduar më tej në garën më prestigjioze evropiane për klube.
Tashmë kampionët shqiptarë do ta zhvendosin fokusin në garat e tjera evropiane. Egnatia do të përballet me Shamrock Rovers në raundin e tretë kualifikues të Ligës së Evropës, ndërsa në rast eliminimi do të ketë të siguruar një vend në play-off të Ligës së Konferencës.
Rrugëtimi evropian nuk përfundon këtu për Egnatian, e cila pavarësisht zhgënjimit të madh largohet nga Liga e Kampionëve me kokën lart./Telegrafi/