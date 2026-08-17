Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur aktakuzë ndaj personit me inicialet K.Xh., nën dyshimin për kryerjen e veprës penale “Kanosja”.

Sipas aktakuzës, më 22 tetor 2025, i pandehuri, me qëllim të frikësimit të një personi zyrtar lidhur me punën dhe pozitën e tij si kryeministër i Kosovës, publikisht e ka kanosur të dëmtuarin A.K.

Prokuroria Speciale pretendon se K.Xh. e ka kanosur të dëmtuarin përmes rrjetit social Facebook, duke i thënë se do ta privonte nga jeta.

Me këto veprime, i pandehuri akuzohet se ka kryer veprën penale “Kanosja”.

Rasti është dërguar për shqyrtim në Gjykatën Themelore në Prishtinë, Departamenti Special. /Telegrafi/

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