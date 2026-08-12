Incidenti pas trazirave në Ligën e Kampionëve, një lojtar goditi me grusht një punonjës të ekipit kundërshtar
Skena të shëmtuara shënuan fundin e ndeshjes dramatike të kthimit të raundit të tretë kualifikues të Ligës së Kampionëve midis Bodo/Glimt dhe Union Saint-Gilloise. Norvegjezët fituan 3-2 pas kohës shtesë dhe kaluan në fazën play-off me një total prej 6-5, dhe pas ndeshjes pati shumë tension në fushë dhe në tunel.
Portali lokal norvegjez Bodo Nu raportoi se një lojtar i Union SG goditi me grusht në fytyrë një punonjës të administratës së Bodo/Glimt në tunel. Sipas informacionit të tyre, punonjësi nuk u lëndua. Gazeta norvegjeze VG raportoi lajmin dhe u përpoq të merrte konfirmim nga klubi vendas.
Zëdhënësi i Bodo/Glimt, Simen Pedersen, as nuk i konfirmoi dhe as nuk i mohoi akuzat. "Nuk do të komentojmë për këtë", i tha Pedersen VG-së. Kur u pyet nëse klubi e kishte raportuar incidentin në UEFA, ai mohoi një gjë të tillë.
"Ne nuk e bëmë. UEFA ka delegatin e saj i cili qëndronte aty ku ndodhi gjithçka dhe ndoshta pa gjithçka. Ai paraqet një raport pas çdo ndeshjeje pavarësisht se çfarë ndodhi, kështu që presim që ajo që ai pa të deklarohet në të", shtoi ai.
UEFA i konfirmoi mediumit VG se raportet zyrtare nga ndeshjet e së martës janë duke u shqyrtuar aktualisht dhe nuk do të komentojë më tej mbi rastin. VG gjithashtu kontaktoi Union Saint-Gilloise, por nuk kishte marrë një përgjigje deri në kohën e publikimit.
Bodø staff punched in the face by Union Saint-Gilloise player 😱@Glimt sealed a dramatic 3-2 win over @UnionStGilloise to reach the Champions League playoffs… then things boiled over.
Pushing and shoving spilled into the player tunnel, where a Glimt staff member was allegedly… pic.twitter.com/bWuGK0eCsk
— Mr. Mekker (@MrMekker) August 12, 2026
E gjitha filloi gjatë rrugës për në dhomat e zhveshjes
Sipas gazetarëve të VG që ishin në stadium, tensionet kishin filluar që në rrugën për në dhomat e zhveshjes. Një lojtar i Unionit u zemërua nga një tifoz i Bodo/Glimt i cili po bënte gjeste drejt lojtarëve mysafirë. Lojtari dyshohet se u përpoq të shkonte drejt tribunës, por u ndalua nga rojet e sigurisë. Pas kësaj, shtytja vazhdoi drejt tunelit.
Menjëherë pas ndeshjes, Pedersen foli për "ngarkesën" dhe shpjegoi se belgët ishin jashtëzakonisht të pakënaqur me arbitrimin. Ai më pas tha se, sipas dijenisë së tij, nuk kishte pasur goditje. Një ditë më vonë, pasi Bodo Nu publikoi informacion në lidhje me goditjen e supozuar, klubi nuk donte të komentonte më për rastin.
Bodo/Glimt u kualifikua me një gol në momentet e fundit të kohës shtesë. Ndeshja e parë në Belgjikë përfundoi 3-3, dhe norvegjezët fituan ndeshjen e kthimit 3-2. Union SG do të vazhdojë sezonin në Ligën e Evropës, ndërsa Bodo/Glimt do të luajë kundër NEC Nijmegen në play-off të Ligës së Kampionëve. /Telegrafi/