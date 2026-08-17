Bujku nga Istogu, Nazmi Blakaj, ka reaguar ashpër ndaj Qeverisë së Kosovës dhe ministrit të Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Armend Muja, lidhur me, siç ka thënë ai, mungesën e mbështetjes për fermerët e dëmtuar nga breshëri.

Përmes një reagimi të publikuar në rrjetet sociale, Blakaj ka kritikuar prioritetet e institucioneve, duke i krahasuar ato me mbështetjen që, sipas tij, po u ofrohet pjesëtarëve të mërgatës.

“Për mërgatën gjeni pare për sigurime të veturave luksoze e bileta avioni, ndërsa fermerit që breshëri ia ka shkatërruar krejt mundin e vitit — asnjë zgjidhje, asnjë përgjegjësi, asnjë seriozitet!”, ka shkruar Blakaj, raporton Telegrafi.

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Ai ka thënë se edhe pjesëtarë të mërgatës kanë kërkuar që fondet publike të orientohen drejt prodhuesve vendorë dhe fermerëve.

“Madje, edhe mërgata e ka thënë qartë: nuk duam që shteti të na paguajë sigurimin e veturave. Ne duam që paratë të shkojnë aty ku e fuqizojnë Kosovën — te prodhuesi vendor, te fermeri dhe te ekonomia jonë”, ka deklaruar ai.

Blakaj ka kritikuar edhe varësinë e Kosovës nga importi, duke kërkuar më shumë mbështetje për prodhimin vendor.

“Kosova importon rreth 90% të mallrave. Në vend se ta fuqizoni fermerin, ta mbroni prodhimin vendor dhe ta ulni varësinë nga importi, ju e lini fermerin të falimentojë e pastaj prisni që ushqimin ta blejmë jashtë!”, ka shkruar ai.

Sipas tij, institucionet duhet të ndërmarrin masa konkrete për fermerët që kanë pësuar dëme nga breshëri.

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“Fermeri nuk kërkon mëshirë — kërkon drejtësi, dëmshpërblim dhe përgjegjësi!”, ka thënë Blakaj, shkruan Telegrafi.

Ai ka kërkuar nga Qeveria që të kompensojë fermerët e dëmtuar dhe të investojë më shumë në bujqësi dhe prodhimin vendor.

“Mbështeteni prodhuesin vendor. Kompensojeni fermerin që është dëmtuar nga breshëri. Investoni në bujqësi dhe në prodhimin e Kosovës. Mjaft me fjalë boshe!”, ka deklaruar ai.

Në fund, Blakaj ka përsëritur thirrjen që prioritet i institucioneve të jetë mbështetja për qytetarët, fermerët dhe prodhuesit vendorë.

“Qeveri, prioritetet duhet të jenë tek qytetari, fermeri dhe prodhuesi vendor — jo tek luksi dhe privilegjet!”, ka përfunduar reagimin e tij. /Telegrafi/

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