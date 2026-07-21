Breshëri shkatërron plantacionin në Dubravë të Istogut, dëmtohen arrat - rrushi dhe perimet
Plantacioni në Dubravë të Istogut ka pësuar dëme të konsiderueshme si pasojë e motit të ligë, ku breshëri ka goditur rëndë kulturat bujqësore.
Pamjet e publikuara tregojnë se arrat janë dëmtuar në masë të madhe, me fruta të shpuara dhe të copëtuara nga goditjet e breshërit.
Po ashtu, dëme të dukshme kanë pësuar edhe specat, të cilët kanë vrima dhe plagë të shumta në sipërfaqe, si dhe vreshtat, ku kokrrat e rrushit janë çarë dhe dëmtuar rëndë.
Sipas fotografive, intensiteti i breshërit ka shkaktuar humbje të mëdha në prodhim, duke goditur disa prej kulturave kryesore të plantacionit.
Dëmet e shkaktuara pritet të kenë ndikim të drejtpërdrejtë në rendimentin e sivjetmë, ndërsa fermerët mbeten në pritje të vlerësimit të plotë të pasojave të motit të keq. /Telegrafi/