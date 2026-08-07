Investim i ri në shëndetësi në Istog, hapet QMF-ja në Gurrakoc
Komuna e Istogut ka njoftuar se është përuruar zyrtarisht Qendra e Mjekësisë Familjare në Gurrakoc, një investim që synon përmirësimin e shërbimeve shëndetësore dhe krijimin e kushteve më të mira për qytetarët e kësaj ane.
Në ceremoninë e përurimit, prerjen e shiritit e bënë kryetari i Komunës së Istogut, Ilir Ferati, drejtori i Shëndetësisë, Fisnik Shoshaj, si dhe kreu i Bashkësisë Islame të Kosovës, Myftiu Naim Tërnava.
Sipas njoftimit të komunës, ky projekt është realizuar falë donacionit nga Shteti i Kuvajtit, me ndërmjetësimin dhe angazhimin e Bashkësisë Islame të Kosovës.
Me funksionalizimin e kësaj qendre, shërbimet shëndetësore pritet të jenë më afër qytetarëve, duke ofruar kushte më të mira për kujdesin parësor shëndetësor.
Komuna e Istogut ka shprehur mirënjohje për donatorët nga Shteti i Kuvajtit dhe Bashkësinë Islame të Kosovës për mbështetjen në realizimin e këtij projekti. /Telegrafi/