Izraeli sulmon kryeqytetin e Libanit
Ushtria izraelite ka njoftuar se ka kryer sulme ajrore ndaj kryeqytetit të Libanit, Bejrutit.
Sulmet kishin në shënjestër një qendër komande “terroriste” në periferinë jugore të Dahiyeh, një bastion i Hezbollahut, sipas një deklarate të përbashkët nga kryeministri Benjamin Netanyahu dhe ministri izraelit i mbrojtjes, Israel Katz.
Ata thanë se sulmet ishin një reagim ndaj sulmeve kundër Izraelit nga milicia e mbështetur nga Irani.
Banorët dëgjuan tre shpërthime në zonë, sipas Associated Press.
Nuk ishte menjëherë e qartë se çfarë ishte në shënjestër të sulmeve.
Është vetëm hera e tretë që Izraeli ka goditur lagjen që kur një armëpushim hyri në fuqi më 17 prill.
Por që atëherë mezi është mbështetur si nga Izraeli ashtu edhe nga Hezbollahu.
Izraeli kishte planifikuar tashmë të sulmonte Dahiyeh të hënën e kaluar, me Iranin që kërcënoi të ndërpriste bisedimet e paqes me SHBA-në për atë që e quajti shkelje të armëpushimit.
Megjithatë, Netanyahu i ndaloi planet pas një telefonate me presidentin amerikan, Donald Trump.
Presidenti amerikan më vonë konfirmoi se e quajti kryeministrin izraelit "të çmendur" gjatë telefonatës. /Telegrafi/