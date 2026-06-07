Ushtria izraelite zbulon raketa balistike që vijnë nga Irani
Ushtria izraelite tha se zbuloi raketa balistike që vijnë nga Irani të dielën në mbrëmje, për atë që duket të jetë hera e parë që nga fillimi i prillit.
Ushtria dërgoi alarme duke paralajmëruar banorët e Izraelit verior për zjarr që vijnë.
Forcat Mbrojtëse të Izraelit (IDF) thanë se kanë kapur dy raketa që vijnë, transmeton Telegrafi.
Pak kohë më vonë, IDF paralajmëroi për "breshëri shtesë" të nisura drejt shtetit të Izraelit.
Një burim izraelit i tha CNN se kryeministri Benjamin Netanyahu po thërriste një konsultim sigurie në përgjigje.
Javën e kaluar, Irani kërcënoi të sulmonte drejtpërdrejt Izraelin nëse Izraeli do të godiste Bejrutin.
Më herët të dielën, Izraeli goditi kryeqytetin libanez në përgjigje të zjarrit të Hezbollahut që synonte Izraelin verior.
Ligjvënësi iranian Ebrahim Rezaei tha në X se do të kishte një "përgjigje vendimtare dhe të dhimbshme" ndaj sulmit në lagjen Dahiyeh të Bejrutit, e konsideruar si një fortesë e Hezbollahut.
Çastet para se IDF të lëshonte alarmin për raketa iraniane që vijnë, ushtria kishte paralajmëruar për "zjarr të mundshëm drejt Shtetit të Izraelit në orët e ardhshme". /Telegrafi/