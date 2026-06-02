Ish-kreu i inteligjencës izraelite: Erdogan e bindi Trumpin të ndalojë planin e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit
Ish-shefi i inteligjencës ushtarake izraelite, Tamir Hayman, ka deklaruar se presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan ka arritur të bindë presidentin amerikan, Donald Trump që të anulojë një operacion të planifikuar të udhëhequr nga kurdët, i cili sipas tij do të shërbente si hapi i parë i një strategjie më të gjerë SHBA-Izrael kundër Iranit.
Sipas Hayman, plani përfshinte përdorimin e grupeve të armatosura kurde për të nisur një operacion tokësor në territorin iranian, i cili më pas do të ishte pjesë e një zinxhiri operacionesh më të gjera të koordinuara mes Uashingtonit dhe Tel Avivit.
Ai pretendon se ky skenar ishte menduar si faza hyrëse e një fushate më të gjerë strategjike ndaj Teheranit.
Ish-zyrtari i lartë i inteligjencës izraelite tha se ndërhyrja e Ankarasë ishte vendimtare për ndalimin e planit, duke theksuar se Erdogan kishte ushtruar ndikim të drejtpërdrejtë te Trump për të mos e lejuar nisjen e operacionit të bazuar te forcat kurde. Sipas tij, pa këtë ndërhyrje, plani do të kishte hyrë në fazën e zbatimit.
Deklaratat e Hayman-it kanë ngjallur reagime të shumta, pasi ato lidhen me pretendime për operacione të fshehta që përfshijnë aktorë të ndryshëm rajonalë dhe përdorimin e grupeve të armatosura si “Proxy” në konfliktin me Iranin.
Megjithatë, këto pretendime mbeten të pakonfirmuara zyrtarisht nga qeveritë përkatëse, ndërsa as SHBA dhe as Izraeli nuk kanë dhënë konfirmim publik për ekzistencën e një plani të tillë operativ.
Situata mbetet pjesë e debatit më të gjerë gjeopolitik për ndikimin në Lindjen e Mesme dhe rolin e aktorëve rajonalë në konfliktet e ndërthurura. /Telegrafi/