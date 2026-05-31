Emocionohet Erdogan, vajza me sindromën Down e puth dhe e përqafon gjatë fjalimit
Një moment prekës gjatë një eventi zyrtar në Turqi është bërë viral në rrjetet sociale, pasi një vajzë me sindromën Down i rrëmbeu vëmendjen presidentit turk, Recep Tayyip Erdogan.
Ngjarja ndodhi gjatë ceremonisë së organizuar me rastin e 573-vjetorit të pushtimit të Stambollit, ku Erdogan po mbante një fjalim para të pranishmëve.
Në pamjet që po qarkullojnë gjerësisht në internet, presidenti shihet duke i dhënë vajzës një shumë simbolike parash.
Menjëherë pas kësaj, ajo iu afrua dhe e përqafoi me shumë ngrohtësi, duke krijuar një moment spontan që emocionoi jo vetëm Erdoganin, por edhe të pranishmit në ceremoni.
Momenti është shpërndarë në rrjete sociale, ku shumë përdorues e kanë cilësuar si një nga skenat më prekëse të eventit, duke vënë në pah spontanitetin dhe ngrohtësinë e vajzës që për pak çaste u bë qendra e vëmendjes në ceremoninë përkujtimore. /Telegrafi/