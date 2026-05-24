Policia turke sulmoi selinë kryesore të opozitës me gaz lotsjellës
Policia turke qëlloi gaz lotsjellës dhe hyri me forcë në selinë e partisë kryesore opozitare për të dëbuar udhëheqjen e saj të rrëzuar të dielën, duke nxitur një krizë në zemër të demokracisë së Turqisë.
Re gazi lotsjellës u përhapën brenda ndërtesës së Partisë Republikane Popullore (CHP), ndërsa ata që ishin brenda bërtisnin dhe hidhnin objekte në hyrje ndërsa policia thyente një barrikadë të improvizuar. Nuk pati raportime për të lënduar gjatë ndërhyrjes, transmeton Telegrafi.
Një gjykatë turke rrëzoi kreun e CHP-së, Ozgur Ozel, të enjten, duke anuluar rezultatet e kongresit të CHP-së ku ai u zgjodh në vitin 2023, duke përmendur parregullsi. Të dielën, guvernatori i Ankarasë urdhëroi dëbimin e atyre që ishin brenda selisë.
Gjykata rivendosi në vend të Ozel ish-kryetarin e CHP-së, Kemal Kilicdaroglu, i cili humbi ndaj presidentit Tayyip Erdogan në zgjedhjet kombëtare atë vit, transmeton Telegrafi.
Analistët kanë thënë se e shohin vendimin e gjykatës si një provë të ekuilibrit midis demokracisë dhe autokracisë për Turqinë, anëtare të NATO-s, dhe se kjo mund të zgjasë sundimin 23-vjeçar të Erdoganit.
Tregjet financiare ranë të enjten, ndërsa investitorët u shqetësuan për rënien demokratike, përpara se të rimëkëmbeshin të premten.
"Jemi nën sulm", tha Ozel në një mesazh video të ndarë në X ndërsa forcat e sigurisë hynë, përpara se të dilte nga ndërtesa pas ndërhyrjes së policisë, duke u zotuar se CHP-ja do të jetë që tani e tutje "në rrugë, në sheshe, duke marshuar drejt pushtetit".
Më pas ai udhëhoqi mbështetësit në një marshim drejt parlamentit turk 6 km larg, ku mbajti një fjalim para mijëra njerëzve, të cilët brohoritën "tradhtar Kemal", "bir i pallatit, Kilicdaroglu" dhe "krah për krah kundër fashistëve".
"Derisa kjo luftë ta çlirojë partinë nga pushtimi, selia jonë është këtu", i tha Ozel turmës përpara se të hynte në kuvend. Ligjvënësit e CHP-së të shtunën e zgjodhën atë si udhëheqës të grupit parlamentar të partisë.
Ndërsa ai fliste, një kanal televiziv tregoi anëtarë të ekipit të Kilicdaroglu të ulur në një zyrë në selinë e CHP-së, por udhëheqësi i rikthyer u raportua se ishte në shtëpi dhe ende nuk kishte bërë një deklaratë për situatën.
Udhëheqja e rrëzuar e CHP-së u bëri thirrje mbështetësve të saj të protestojnë në tre lokacione në qytetin më të madh të Turqisë, Stamboll, të dielën në mbrëmje. /Telegrafi/
