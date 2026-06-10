Erdogan: Netanyahu dhe rrjeti i tij kriminal tani kërcënojnë edhe Turqinë
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, mbajti një fjalim në mbledhjen e grupit parlamentar të partisë së tij, ku dërgoi mesazhe jashtëzakonisht të ashpra lidhur me zhvillimet aktuale politike në Lindjen e Mesme, duke e krahasuar kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu me Adolf Hitlerin.
Lideri turk theksoi se sulmet izraelite ndaj Sirisë dhe Liban nuk përbëjnë më kërcënim vetëm për këto dy “vende vëllazërore”, por kanë arritur në një pikë ku paraqesin kërcënim të drejtpërdrejtë edhe për vetë Turqinë.
“Siguria e Turqisë nuk fillon vetëm në Hatay, por edhe në Alepo, Damask dhe Bejrut. Ne nuk do të tolerojmë asnjë fakt të kryer në kombet tona vëllazërore dhe nuk do të mbyllim sytë para agresionit ndaj tyre”, deklaroi Erdogan.
Duke iu referuar panoramës më të gjerë të konfliktit, lideri turk theksoi se Ankaraja është plotësisht e vetëdijshme për qëllimin përfundimtar që fshihet pas, siç tha ai, iluzionit të krijimit të “Izraelit të Madh”, raporton reuters.
“Me ndihmën e Zotit, ne nuk do ta lejojmë kurrë këtë. Dua të jem shumë i qartë: askush nuk duhet të kërkojë aventura dhe askush nuk duhet të lidhet pas karrocës së rrjetit sionist të masakrave. Nëse dikush përpiqet të rrezikojë të drejtat dhe interesat e Turqisë dhe të turqve qipriotë në Mesdheun Lindor, dua që të dihet se përgjigjja jonë do të jetë shumë e qartë dhe shumë e vendosur”, tha presidenti turk.
Ai shtoi se Izraeli, njëkohësisht, po bën përpjekje dashakeqe për të destabilizuar vendet afrikane dhe rajonin e Mesdheut, duke e quajtur administratën sioniste “vatër rebelimi dhe fabrikë përçarjeje”, e cila vazhdimisht prodhon trazira në mbarë botën.
Në pjesën më të spikatur të fjalimit të tij, Erdogan krahasoi heshtjen e sotme të komunitetit ndërkombëtar me injorimin e Gjermanisë naziste në prag të Luftës së Dytë Botërore.
“Para 85 vjetësh, heshtja dhe mosveprimi përballë Hitlerit çuan në vdekjen e 80 milionë njerëzve në mbarë botën. I gjithë njerëzimi pagoi çmimin e çmendurisë së një tirani të çrregulluar. Sot po përsëritet i njëjti gabim. Veprimet gjenocidale të ‘kasapit të Gazës’, Netanyahut, dhe kabinetit të tij po vëzhgohen me të njëjtën heshtje dhe mungesë reagimi që dikur e priti Hitlerin”, theksoi ai.
Erdogan paralajmëroi liderët botërorë se zjarri nuk ndalet kurrë vetëm aty ku ka nisur.
“Askush nuk duhet të harrojë se kur një zjarr përhapet, ai nuk digjet vetëm në rajonin ku ka shpërthyer; shkëndijat e tij përhapen në të gjithë botën. Ashtu si sot e gjithë bota po paguan çmimin e situatës së pazgjidhur në Ngushtica e Hormuzit, nëse paligjshmërisë izraelite nuk i vihet fundi, i gjithë njerëzimi do të përballet me pasojat. Izraeli duhet të ndalet. Kjo është detyrë e njerëzimit dhe fronti i njerëzimit”, përfundoi Erdogan, duke shtuar se Turqia, pavarësisht të gjitha sabotimeve izraelite, do të bëjë gjithçka që është në fuqinë e saj për të vendosur paqen në rajon. /Telegrafi/
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